Эксперт Роспотребнадзора насчитал порядка 40 тыс. вариантов SARS-CoV-2

Сейчас насчитывается порядка 40 тыс. вариантов вируса SARS-CoV-2, сообщила в четверг, 11 февраля, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова на онлайн-семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

«Мы видим большое количество накопленных мутаций. В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тыс. различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными, но часть из них получает распространение», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам эксперта, основные мутации на данный момент сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам.

Ранее в этот же день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к началу новой пандемии.

Он подчеркнул, что появление новых штаммов коронавируса говорит о том, что инфекция всё еще бьет по человечеству. Однако Клюге подчеркнул, что это нормальное развитие для любого патогена, адаптирующегося к своему носителю.

Накануне ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).