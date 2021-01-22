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В США обеспокоились из-за «южноафриканского» штамма коронавируса

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Власти США обеспокоены новым штаммом коронавируса, обнаруженным в ЮАР. Об этом 21 января заявил главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи.

Штаммовое предупреждение: выявлен «российский» вариант коронавируса
Отечественная версия патогена относится к той же группе, что и «британская»

По его словам, снижение эффективности вакцины будет наблюдаться в большей степени при «южноафриканском» варианте коронавируса по сравнению с тем, что выявили в Великобритании, пишет издание Deadline.

Также Фаучи указал на то, что британская версия SARS-CoV-2 была зафиксирована уже более чем в 20 штатах США.

Накануне стало известно, что штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, представляет существенный риск повторного заражения. Отмечалось, что этот, а также новые варианты SARS-CoV-2 из Великобритании и Бразилии имеют мутации спайкового белка. Это позволяет вирусу оставаться в человеческих клетках и вызывать заражение.

При этом ученые выразили беспокойство именно из-за свойств мутации, присутствующей в вариантах коронавируса из ЮАР и Бразилии. Уточнялось, что она обладает резистентностью к антителам, накопленным в организме переболевшего COVID-19 человека.

21 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что британский штамм коронавирусной инфекции распространился по территории уже 60 государств. Южноафриканский тип инфекции, которому присвоили маркировку 501Y.V2, зафиксировали в общей сложности в 23 странах. Известно, что британский вариант распространяется быстрее изначального варианта SARS-CoV-2.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря 2020 года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 22 января, на планете зарегистрировано свыше 98 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2,1 млн человек, вылечились 70,4 млн. В США зафиксировано 25,1 млн заболевших коронавирусом, при этом 420,2 тыс. человек скончались, а еще 15,1 млн ― выздоровели.

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