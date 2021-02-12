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Макей назвал сроки разработки новой концепции внешней политики Белоруссии

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Новая концепция внешней политики Белоруссии будет разработана до конца 2021 года, необходимость подготовки документа возникла из-за радикальных изменений в мире. Об этом 12 февраля заявил глава МИД республики Владимир Макей на встрече с журналистами.

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«С учетом тех новых вызовов и угроз, которые и появились, и появляются, и, я убежден, могут появиться в ближайшем будущем, конечно же, назрела необходимость корректировки некоторых подходов во внешней политике Республики Беларусь. В течение года, я думаю, мы спокойно разработаем этот документ», — сказал он.

Впервые о планах по разработке новой внешнеполитической концепции глава МИД Белоруссии заявил накануне. Макей отметил важность патриотизма и призвал белорусов воспринимать родную страну «не как что-то между кем-то и чем-то», а как «свою землю, свой край, свой берег».

В конце января глава МИД Белоруссии выразил недовольство действиями послов ряда стран ЕС. Он отметил, что некоторые дипломаты распространяют в республике информацию антигосударственной направленности.

Осенью 2020 года Евросоюз ввел два пакета санкций против Белоруссии. Первый был введен 2 октября, второй — 6 ноября. Они затронули 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур.

Третий пакет санкций против Белоруссии был введен 17 декабря 2020 года. Под ограничительные меры попали 29 физических и семь юридических лиц.

В свою очередь, Макей заявлял, что Белоруссия в ответ на санкции ЕС ограничит деятельность ряда политических фондов и пересмотрит реализацию программ политическими институтами в различных сферах, в том числе работающими под эгидой иностранных посольств.

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