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Глава МИД Белоруссии заявил о разработке новой внешнеполитической концепции

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Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии планирует разработать новую внешнеполитическую концепцию страны. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, министр иностранных дел республики Владимир Макей.

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«Мы здесь живем и прекрасно знаем, как и куда завтра вести свою страну. А чтобы внести больше ясности, МИД берет на себя обязательство разработать новую концепцию внешней политики Республики Беларусь», — сказал он на Всебелорусском народном собрании. Трансляцию мероприятия вело белорусское Агентство телевизионных новостей.

Он отметил важность патриотизма и призвал белорусов воспринимать родную страну «не как что-то между кем-то и чем-то», а как «свою землю, свой край, свой берег».

«Хочу сказать главное: нам самим, каждому из нас надо отказаться от ущербного взгляда на свою страну: мы маленькие, мы хотим в Европу, мы хотим к кому-то прильнуть и так далее», — подчеркнул Макей.

В конце января глава МИД Белоруссии выразил недовольство действиями послов ряда стран ЕС. Он отметил, что некоторые послы распространяют в Белоруссии информацию антигосударственной направленности.

Осенью 2020 года Евросоюз ввел два пакета санкций против Белоруссии. Первый пакет был введен 2 октября, второй — 6 ноября. Они затронули 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур.

Третий пакет санкций против Белоруссии был введен 17 декабря 2020 года. Под ограничительные меры попали 29 физических и семь юридических лиц.

В свою очередь, Макей заявил, что Белоруссия в ответ на санкции Евросоюза ограничит деятельность ряда политических фондов и пересмотрит реализацию программ политическими институтами в различных сферах, в том числе работающими под эгидой иностранных посольств.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа 2020 года, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в митинги по всей стране

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