Кинотеатрам Омска разрешили заполнять залы на 75%

В режим работы учреждений культуры и спорта Омской области внесли послабления. Решение приняли оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и губернатор Александр Бурков.

С понедельника, 15 февраля, спортивные и культурные учреждения получат право заполнять залы на 75%. Ранее в залы можно было запускать только половину посетителей от общего количества мест. Увеличение заполняемости залов возможно только при строгом соблюдении всех санитарных правил.

Кроме этого, как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», в ближайшее время из «ковидного» коечного фонда выведут 130 мест в городской больнице №11 и 30 мест в городской детской клинической больнице № 3. С 25 февраля отделения для пациентов с коронавирусом, которые оборудованы кислородными точками, откроются в четырех районных больницах.

Послабления внесли и в условия перевозки школьников. По просьбе регионального министерства образования школьные автобусы будут возить детей не только на уроки, но и на различные мероприятия.