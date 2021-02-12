Дана Уайт не собирается лишать Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что пока не намерен лишать Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона в легком весе. Об этом он рассказал в интервью Тони Муи.

In an interview with @MrTonyMui, Dana White says that Khabib Nurmagomedov is still the UFC lightweight champion and he plans on meeting with him in Vegas soon. — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) February 11, 2021

Уайт планирует в скором времени провести переговоры с российским бойцом в Лас-Вегасе, заявил в своем Twitter журналист Аарон Бронштетер.

10 февраля российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов освободить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Накануне Нурмагомедов порассуждал на тему, с кем бы он организовал бой, если бы у него были неограниченные финансовые возможности.

Ранее в феврале Нурмагомедов рассказал, что в конце месяца вновь встретится с главой UFC Даной Уайтом. По его словам, в данный момент он сосредоточен на своих текущих проектах, которых около пяти. Что касается карьеры бойца, то Нурмагомедов отметил, что ему не нравится то, как сейчас развивается ситуация в легком весе.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе — 29 побед и ни одного поражения, напоминает RT.