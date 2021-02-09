Нурмагомедов рассказал о предстоящей новой встрече с главой UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в конце февраля 2021 года вновь встретится с главой организации Даной Уайтом. Встречу спортсмен анонсировал в эфире передачи «Все на Матч!».

По его словам, в данный момент он сосредоточен на своих текущих проектах, которых около пяти. Что касается карьеры бойца, то Нурмагомедов отметил, что ему не нравится то, как сейчас развивается ситуация в легком весе. Около недели назад он написал сообщение Уайту с тем, как бы он хотел, чтобы все развивалось, и выразил уверенность в том, что глава UFC сам расскажет об этом журналистам, пишет «Спорт-Экспресс».

Также Нурмагомедов добавил, что в данный момент бойцы уже строят планы на май-июнь 2021 года, когда будет разыгрываться текущий титул спортсмена. Однако Дана Уайт выразил желание встретиться с российским чемпионом. По словам Нурмагомедова, Уайту необходимо принять какое-то решение касательно текущей ситуации.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Сразу после последнего поединка россиянин объявил о завершении карьеры.