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Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC

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Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов освободить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом российский боец смешанного стиля (MMA) сказал в среду, 10 февраля.

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По словам Нурмагомедова, ему не нравится, что дивизион «застаивает», пишет НСН.

«Я хочу, чтобы ребята дрались за пояс. Потому что я уже отошел от дела, оставьте меня в покое», — рассказал он в эфире «Матч ТВ».

Накануне Нурмагомедов порассуждал на тему, с кем бы он организовал бой, если бы у него были неограниченные финансовые возможности.

Ранее в феврале Нурмагомедов рассказал, что в конце месяца вновь встретится с главой UFC Даной Уайтом. По его словам, в данный момент он сосредоточен на своих текущих проектах, которых около пяти. Что касается карьеры бойца, то Нурмагомедов отметил, что ему не нравится то, как сейчас развивается ситуация в легком весе.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе — 29 побед и ни одного поражения, напоминает RT.

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