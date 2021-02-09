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Нурмагомедов рассказал о бое мечты в рамках своего промоушена

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и владелец промоушена Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиб Нурмагомедов в понедельник, 8 февраля, в эфире «Матч ТВ» порассуждал на тему, с кем бы он организовал бой, если бы у него были неограниченные финансовые возможности.

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«Если просто фантазия, то я бы взял Брока Леснара — тяжеловеса. И можно было бы сделать ему бой с Федором Емельяненко в России. Это было бы очень интересно. И наша звезда, и звезда американского ММА. И этот бой я бы организовал у меня в ринге. Кстати, все может быть», — приводит его слова «Газета.ру».

На счету Федора Емельяненко 45 поединков, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. В своем последнем бою он победил американца Куинтона Джексона.

В активе Леснара пять побед и три поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся из-за проваленного теста на допинг. В настоящее время он выступает в рестлинге.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что в конце февраля 2021 года вновь встретится с главой UFC Даной Уайтом. По его словам, в данный момент он сосредоточен на своих текущих проектах, которых около пяти. Что касается карьеры бойца, то Нурмагомедов отметил, что ему не нравится то, как сейчас развивается ситуация в легком весе. Около недели назад он написал сообщение Уайту с тем, как бы он хотел, чтобы все развивалось, и выразил уверенность в том, что глава UFC сам расскажет об этом журналистам.

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