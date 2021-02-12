Трампа во время заболевания коронавирусом хотели подключить к ИВЛ

Cостояние президента Дональда Трампа во время его заболевания COVID-19 в октябре было намного тяжелее, чем публично признавалось в то время, врачи даже хотели подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает издание, особую тревогу медиков вызывал уровень кислорода в крови американского лидера. Этот показатель у Трампа опустился ниже 90%. Течение болезни считается тяжелым, когда уровень кислорода в крови ненамного превышает 90%.

После трех дней госпитализации главы Белого дома врачи заявили, что у Трампа уже нет симптомов коронавируса и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения.

2 октября Трамп сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. В этот же день президента госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

3 октября лечащий врач главы государства Шон Конли ранее заявлял, что самочувствие президента США оценивается как хорошее, глава государства не испытывает проблем с дыханием.

По словам Конли, на данный момент команда врачей очень довольна прогрессом, достигнутым президентом в лечении. Он также добавил, что у Трампа на протяжении суток нет повышенной температуры, искусственная вентиляция легких ему не требуется.

При этом глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз рассказал, что состояние американского лидера в последние сутки «очень тревожило» официальную резиденцию главы государства.

5 октября он выписался из госпиталя.