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Постпред РФ при ЕС прокомментировал критику в адрес Жозепа Борреля

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Критика представителей Евросоюза в адрес главы европейской дипломатии Жозепа Борреля после его визита в РФ — неоправданная и незаслуженная. Так в интервью «Известиям» постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов оценил призывы евродепутатов отправить дипломата в отставку.

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«Боррель, конечно, отрабатывал общую линию стран Евросоюза, но тот факт, что он приехал, следует расценивать как отражение его серьезности и самостоятельности в принятии решений. В ЕС раздаются призывы его уволить, но их не поддержало ни большинство евродепутатов, ни страны-члены. Поэтому мы исходим из того, что разговор, в том числе в формате «Лавров — Боррель», будет продолжен. Когда и где, предстоит еще договориться. Но это необходимо», — сказал дипломат.

Жозеп Боррель посетил Москву с официальным визитом 4–6 февраля. В ходе него он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и с представителями общественных организаций. Тогда он заявлял, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать для достижения хороших результатов. Дипломат заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, и призвал не создавать «стену молчания».

По возвращении в ЕС было опубликовано официальное заявление главы евродипломатии об итогах визита в Россию. В нем он, в частности, осудил решение Москвы о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. Также он заявил, что Брюссель может ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации в сфере соблюдения прав человека. При этом в Европарламенте его подвергли резкой критике — более 80 депутатов потребовали отставки дипломата.

Российский МИД выразил удивление тем, как Боррель прокомментировал итоги своего визита, поскольку эта оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с Лавровым.

Подробнее — в эксклюзивном интервью Владимира Чижова «Известиям»:

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