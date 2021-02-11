Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Молдавии Наталью Гаврилицу

Президент Молдавии Майя Санду повторно выдвинула кандидатом в премьер-министры бывшего министра финансов страны Наталью Гаврилицу, сообщает 11 февраля телеканал tv8.

«Я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры госпожу Наталью Гаврилицу, которая должна подготовить и представить парламенту состав и программу нового правительства», — сказала Санду.

Она подчеркнула, что приняла такое решение после того, как ознакомилась с письмом, которое подписали 54 из 101 депутата, в поддержку кандидатуры Марианы Дурлештяну на пост главы правительства.

По ее словам, в письме были обнаружены подписи «сомнительных лиц»: в их отношении якобы есть подозрение, что они «выражали мнение несвободно».

«Среди них есть персоны, вовлеченные в кражу миллиарда из банков страны; депутаты, которые множество раз меняли партийную принадлежность, подозреваемые в коррупции и внешнем давлении», — добавила президент.

Ранее в этот же день стало известно, что Гаврилице не хватило голосов со стороны депутатов, чтобы стать премьером республики.

27 января Санду заявила, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая является вице-председателем созданной Санду партии «Действие и солидарность». Молдавский лидер сообщила, что дала Гаврилице задание сформировать команду кабмина и разработать программу правительства, которая основана на экономическом развитии и на очистке госинститутов от коррупции.

Партии «Платформа «Достоинство и правда», «Действие и солидарность» и Партия социалистов сообщили, что не будут поддерживать кандидатуру Гаврилицы на пост премьера.