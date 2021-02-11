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Парламент Молдавии не утвердил Наталью Гаврилицу на пост премьера

Парламент Молдавии не утвердил Наталью Гаврилицу на пост премьера

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Бывшему министру финансов Молдавии Наталье Гаврилице не хватило голосов со стороны депутатов, чтобы стать премьером республики. Об этом заявила в четверг, 11 февраля, спикер парламента Зинаида Гречаный.

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«Я не увидела ни одной руки в поддержку правительства Гаврилицы, ноль голосов. Правительство не получило поддержки», — приводит ее слова «РИА Новости».

В декабре 2020 года премьер Молдавии Ион Кику подал в отставку, чтобы дать возможность провести в стране досрочные парламентские выборы.

27 января президент республики Майя Санду заявила, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая является вице-председателем созданной Санду партии «Действие и солидарность». Молдавский лидер сообщила, что дала Гаврилице задание сформировать команду кабмина и разработать программу правительства, которая основана на экономическом развитии и на очистке госинститутов от коррупции.

Партии «Платформа «Достоинство и правда», «Действие и солидарность» и Партия социалистов сообщили, что не будут поддерживать кандидатуру Гаврилицы на пост премьера.

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