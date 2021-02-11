Никель дорожает в ожидании роста продаж электромобилей

Цены на никель обновили максимум с сентября 2014 года. Стоимость тонны металла превысила отметку $18,6 тыс. Эксперты повышение цен связывают с ростом продаж электромобилей, сообщает телеканал «Известия». Аналитики прогнозируют взлет в индустрии в 2021 году более 50%. С начала года растет спрос, а за ним и цены на ряд цветных металлов. По этой причине, к примеру, также и цены кобальта обновили максимум за два года — $45,7 тыс. за 1 т.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.