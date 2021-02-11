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Драка актера Епифанцева в петербургском баре попала на видео

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Российский актер Владимир Епифанцев устроил драку в одном из петербургских баров. Видео с камер наблюдения поступило в распоряжение «Известий».

Инцидент произошел в ночь на 11 февраля.

На записи видно, как между артистом, отдыхавшим вместе с бывшей женой Анастасией Веденской в баре на улице Марата, и другими посетителями заведения начался конфликт.

По данным РЕН ТВ, ссора началась между Веденской и ее знакомой. Епифанцев решил вмешаться.

На видео актер был без обуви — он бросился на девушку, с которой у Веденской произошла ссора, а затем стал избивать присутствующих мужчин.

На место инцидента вскоре приехали сотрудники Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе управления, была задержана женщина, «которая в ходе внезапно возникшего конфликта со своей знакомой нанесла ей удар пивным бокалом».

В 2018 году Епифанцев и Веденская развелись. По ее словам, совместная жизнь с актером приносила ей «только боль и разочарования» — Епифанцев не мог справляться с собственными эмоциями.

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