В Infiniti рассказали подробности о новом кроссовере QX60

Новое поколение кроссовера Infiniti QX60 получит 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 283 л.с. и девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 11 февраля в редакцию «Известий».

Отмечается, что практически незаметные переключения новой коробки передач полностью избавили салон от шумов и вибраций, значительно повысив уровень комфорта. В свою очередь, электронная система управления трансмиссией позволила высвободить полезное пространство в районе центральной консоли.

В салоне нового QX60 появился переключатель предустановленных режимов движения Infiniti Drive Mode Selector. На выбор водителю предлагается пять вариантов — «Стандарт» (Standard), «Экономичный» (ECO), «Снег» (Snow), «Спортивный» (Sport), «Индивидуальный» (Personal).

2 февраля сообщалось, что Infiniti начала продажи в России обновленного кроссовера QX50.

Внешне автомобиль не изменился, но добавился новый вариант окраски кузова — коричневый металлик «Мокка миндаль». Кроме того, появилась новая информационно-развлекательная система Infiniti InTouch с двумя дисплеями и встроенной поддержкой протоколов CarPlay и Android Auto.