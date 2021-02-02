В России начались продажи обновленного кроссовера Infiniti QX50

Японская компания Infiniti начала продажи в России обновленного кроссовера QX50. Стоимость модели начинается с отметки 3 390 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 2 февраля.

Отмечается, что внешне автомобиль не изменился, но добавился новый вариант окраски кузова — коричневый металлик «Мокка миндаль». Кроме того, появилась новая информационно-развлекательная система Infiniti InTouch с двумя дисплеями и встроенной поддержкой протоколов CarPlay и Android Auto. За быстродействие системы Infiniti InTouch отвечает более мощный четырехъядерный процессор, а также увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти.

Кроме того, произошли изменения в комплектациях QX50. Оснащение базовой версии Pure дополнили камера заднего вида и задние датчики парковки. Также появилась версия Essential с удаленным запуском двигателя, трехзонным климат-контролем и возможностью дозаказать пакет ассистентов-движения ProAssist и ProActive.

Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. и бесступенчатым вариатором. Расход топлива на 100 км в смешанном цикле составляет всего 8,6 л.

4 сентября сообщалось, что Infiniti начинает продажи в России новой версии спортивного купе Q60.

Модель оснащается новым двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 211 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач.