В Петербург приехала комиссия УЕФА

В Петербург приехала комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций. Функционеры проверяют готовность города к Евро-2020, сообщает телеканал «Известия». Это уже 6-й так называемый операционный визит. Проверка станет завершающей перед стартом турнира. Члены оргкомитета РФ уверены: и город, и стадион готовы на 100%. Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года. Первенство перенесли на год: с 11 июня по 11 июля 2021 года. Петербург примет три матча группового этапа и игру 1/4 финала.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.