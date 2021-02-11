Разработчик «Спутника V» заявил об отсутствии в составе запрещенных для мусульман компонентов

Запрещенных с точки зрения ислама компонентов в составе российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» нет. С составом вакцины может ознакомиться любой. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

«Среды, которые мы используем, являются полностью химически определенными. Там нет компонентов каких-либо животных вытяжек, сывороток и прочего», — сказал он на круглом столе «Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний», организованном Духовным управлением мусульман (ДУМ) РФ.

Гущин отметил, что перед круглым столом ученые сравнили запрещенные компоненты в исламе и состав вакцины. В частности, религия запрещает компоненты «мертвых животных, свиней, крови и прочего».

«Вот этого всего в составе вакцины нет», — уточнил Гущин.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса. Согласно последним данным исследований, его эффективность составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

В середине ноября прошлого года специалисты центра «Вектор» впервые раскрыли состав вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат сделан из трех составляющих: пептидов, белка-носителя и адъюванта (усилителя иммунного ответа).

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