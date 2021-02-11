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МВД России возбудило 90 уголовных дел в связи с незаконными акциями

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Министерство внутренних дел (МВД) РФ возбудило 90 уголовных дел в отношении участников и организаторов несанкционированных акций в России в январе и феврале текущего года. Об этом сообщила в четверг, 11 февраля, пресс-служба МВД РФ.

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«За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках — уголовная ответственность», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве призвали отказаться от участия в незаконных акциях и напомнили об административной и уголовной ответственности.

«Во избежание конфликтов (полиция) рекомендует руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете РФ также напомнили об уголовной ответственности за организацию несанкционированных акций и участие в них. Кроме того, в ведомстве напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях несовершеннолетних участников.

«Присутствие детей и подростков на подобных несанкционированных акциях и при массовом скоплении людей может угрожать их личной безопасности и здоровью. При принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, также следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности», — объяснили в СК РФ.

23 и 31 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.

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