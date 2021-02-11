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Рэперу Славе КПСС сократили срок ареста до одних суток за хулиганство

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Суд сократил арест рэпера Слава КПСС (творческий псевдоним Вячеслава Машнова, также известен как рэпер Гнойный) с семи суток до 24 часов. Об этом 11 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

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Слава КПСС днем ранее был арестован на семь суток после мелкого хулиганства.

Исполнителя доставили в отделении полиции 6 февраля. В социальных сетях Гнойный рассказывал о том, что причиной задержания стали нецензурные слова, которые он выкрикивал 2 февраля в ходе незаконной акции в Санкт-Петербурге.

23 и 31 января и 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

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