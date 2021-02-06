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Рэпер Слава КПСС рассказал о причинах своего задержания

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Рэпер Слава КПСС (творческий псевдоним Вячеслава Машнова, также известен как Гнойный) рассказал журналисту «Известий», за что, по его мнению, он был задержан. Артиста доставили в отделение полиции в субботу, 6 февраля.

По словам исполнителя, причиной задержания стали нецензурные слова, которые он выкрикивал в ходе несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 2 февраля, сообщает Пятый канал.

Как отметил адвокат Машнова Павел Ясман, в отношении артиста составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), заседание суда назначено на 10 февраля.

О задержании Машнов сообщил в своем Twitter-аккаунте. В отделении он пробыл более трех часов, после чего его отпустили.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности, дети в возрасте 12–14 лет.

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