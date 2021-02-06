Рэпера Славу КПСС отпустили из отделения полиции

Рэпера Славу КПСС (творческий псевдоним Вячеслава Машнова, также известен как Гнойный) выпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщил исполнитель в Twitter.

В ответ на просьбу журналистов «Известий» прокомментировать задержание рэпер лишь помахал рукой из салона автомобиля.

Артиста задержали ранее в этот день за участие в несанкционированной акции, которая прошла 2 февраля в Санкт-Петербурге. В отделении он пробыл более трех часов.

По данным РЕН ТВ, 8 февраля материалы дела о мелком хулиганстве в отношении артиста будут переданы в Дзержинский районный суд.

Адвокат Славы КПСС Павел Ясман отметил, что судья Куйбышевского суда не захотел рассматривать дело артиста в воскресенье, поэтому заседание было перенесено на 10 февраля.

23 и 31 января в крупных городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. В результате протестов прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Более того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет.

21 января Генпрокуратура России призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию детей в несанкционированных мероприятиях.