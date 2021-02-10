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Рэпера Славу КПСС арестовали на семь суток

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Рэпер Слава КПСС (творческий псевдоним Вячеслава Машнова, также известен как рэпер Гнойный) был арестован на семь суток после мелкого хулиганства. Об этом сам исполнитель заявил 10 февраля в своем Twitter.

Адвокат Славы КПСС Павел Ясман подтвердил информацию об аресте артиста. На заседание суда Машнов принес книги о выживании в тюрьме и женском организме, пишет «Газета.ру».

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Рэпер был доставлен в отделение полиции 6 февраля. По словам самого исполнителя, причиной задержания стали нецензурные слова, которые он выкрикивал в ходе несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 2 февраля.

23 и 31 января и 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет.

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