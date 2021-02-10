Рэпера Славу КПСС арестовали на семь суток
Рэпер Слава КПСС (творческий псевдоним Вячеслава Машнова, также известен как рэпер Гнойный) был арестован на семь суток после мелкого хулиганства. Об этом сам исполнитель заявил 10 февраля в своем Twitter.
Адвокат Славы КПСС Павел Ясман подтвердил информацию об аресте артиста. На заседание суда Машнов принес книги о выживании в тюрьме и женском организме, пишет «Газета.ру».
Рэпер был доставлен в отделение полиции 6 февраля. По словам самого исполнителя, причиной задержания стали нецензурные слова, которые он выкрикивал в ходе несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 2 февраля.
23 и 31 января и 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.
Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.
В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет.