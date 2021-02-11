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В России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2101 за 1 млн рублей

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В России выставили на продажу раритетный седан ВАЗ-2101 1982 года выпуска. За машину, которая находится в Москве, продавец планирует выручить 1 100 000 рублей.

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Утверждается, что за 39 лет автомобиль проехал всего 80 км. Всё это время машина простояла в теплом гараже и практически не ездила. У автомобиля за всё время был только один владелец.

В объявлении подчеркивается, что машина абсолютно новая и никакие реставрационные работы над ней не проводились. Четырехдверный седан укомплектован оригинальными деталями.

27 октября сообщалось, что в США инженер-любитель из штата Висконсин Дитер Штурм продает реактивный карт с кузовом в виде упаковки для куска сыра. Цена машины составляет $16 тыс. (1,2 млн рублей).

Карт под названием Cheese-N-Ator был построен в 2016 году. Автолюбитель рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того ни другого не случилось.

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