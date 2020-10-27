В США выставили на продажу карт в виде куска сыра

В США инженер-любитель из штата Висконсин Дитер Штурм продает реактивный карт с кузовом в виде упаковки для куска сыра. Цена машины составляет $16 тыс. (1,2 млн рублей). Об этом 27 октября сообщает Motor.

Карт под названием Cheese-N-Ator был построен в 2016 году. Автолюбитель рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того ни другого не случилось.

Кузов карта сделан из дерева. Мощность реактивного двигателя неизвестна. Мотор раньше использовался для тестирования небольших авиационных моделей, поэтому динамические характеристики машины не впечатляют: она способна ездить со скоростью 50 км/ч.

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