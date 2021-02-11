Более 105,6 млн тестов на COVID-19 провели в России

В России проведено более 105,6 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в Роспотребнадзоре.

Также уточняется, что за минувшие сутки специалисты провели 355 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением по состоянию на 11 февраля остаются 649 714 человек.

Накануне, 10 февраля, сообщалось, что за сутки было проведено 284 тыс. тестов. По состоянию на 10 февраля под наблюдением врачей находились 643 514 человек.

В тот же день стало известно о регистрации Роспотребнадзором экспресс-теста на коронавирус, который дает результат вчетверо быстрее ПЦР-анализа. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, точность нового теста примерно соответствует предыдущему, поэтому его можно будет считать основным анализом, а не дополнительным исследованием.

8 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, фиксируется снижение темпов прироста количества новых случаев COVID-19.

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