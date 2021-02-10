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Более 105,2 млн тестов на коронавирус провели в России

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В России проведено более 105,2 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в Роспотребнадзоре.

Добрый час: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на COVID-19
Он делается на тех же приборах, что и обычный анализ, но сообщает результат в четыре раза быстрее

Также уточняется, что за минувшие сутки специалисты провели 284 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением по состоянию на 10 февраля остаются 643 514 человек.

Ранее в этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за период с 1 по 7 февраля число случаев COVID-19 в мире снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей. Существенный спад заболеваемости зафиксирован в Африке (на 22%) и Европе (на 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 17%).

Также в феврале вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, фиксируется снижение темпов прироста числа новых случаев COVID-19.

Она уточнила, что за прошедшую неделю темп прироста новых случаев коронавируса снизился с 0,52 до 0,45%.

В свою очередь глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть. В конце января глава ведомства подчеркнул, что февраль и март могут стать переломными в борьбе с инфекцией в стране.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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