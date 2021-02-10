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Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

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В начале февраля Роспотребнадзор зарегистрировал отечественный экспресс-тест для определения коронавируса, который дает результат вчетверо быстрее ПЦР-анализа. Об этом «Известиям» сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, разработавшем набор реагентов.

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Ученые смогли кратно уменьшить срок проведения анализа на коронавирус за счет фермента под названием Bst-полимераза, который сильно ускоряет реакцию, пояснил один из главных разработчиков нового теста, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он отметил, что точность нового теста примерно соответствует предыдущему, поэтому его можно будет считать основным анализом, а не дополнительным исследованием.

«Там, где анализируется мазок с высокой или средней вирусной нагрузкой, оба теста (и ПЦР, и экспресс) работают примерно одинаково. Там, где количество вирусных частиц в мазке мизерное, начинает выигрывать медленный ПЦР-тест. С другой стороны, экспресс получился более специфичным. То есть он в теории дает меньше ложноположительных результатов объяснил», — объяснил Хафизов.

Экспресс-тест называется «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT». Он выдает результат за час-полтора вместо 4-5 часов у обычного ПЦР-анализа. 45 минут уходит на выделение нуклеиновых кислот (это общий этап и для обычного ПЦР-теста, и для ускоренного), 5 минут — обратная транскрипция и 15-20 минут — сама амплификация (у ПЦР-теста эта часть занимает 2 часа).

Новый тест проводится на том же оборудовании, что и обычный ПЦР, и его может делать тот же персонал. Стоимость систем также не отличается.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Добрый час: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на COVID-19

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