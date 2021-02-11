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В Крыму допустили развал Украины из-за действий Зеленского

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Украинские власти ведут опасную игру, пытаясь столкнуть лбами Россию и НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский превращается в человека войны, из-за которого страна в итоге может развалиться. Об этом 11 февраля заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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Подобным образом в Крыму отреагировали на предложение украинского министра инфраструктуры Владислав Криклия использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по перевозке грузов и транспортировке войск. Украинский чиновник выдвинул такую идею во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

«Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».

Он указал, что без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом

Юрий Гемпель добавил, что Зеленский «превращается в человека войны», из-за действий которого Украина в конечном счете развалится.

Днем ранее сообщалось, что эсминцы военно-морских сил США «Портер» и «Дональд Кук» покинули воды Черного моря после окончания совместных операций с союзниками по НАТО. Совместные учения партнеров длились 17 дней. Кроме того, 1 февраля стало известно, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей из Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, что неоднократно подчеркивали в Москве. Украина отказывается признавать итоги голосования.

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