Посольство России оценило активность военных США в Черном море

Россия призвала США «прекратить безрассудное бряцание оружием» в связи с маневрами американских кораблей в Черном море. Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter российского посольства в Вашингтоне.

Российские дипломаты подчеркнули, что «мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве».

«Похоже, американскому Шестому флоту не терпится найти врага в Черном море. Он отчаянно ищет предлог — теперь открыто, под прикрытием военных учений — для наращивания своего присутствия в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее, 10 февраля, сообщалось, что эсминцы военно-морских сил США «Портер» и «Дональд Кук» покинули воды Черного моря после окончания совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО. Уточняется, что совместные учения партнеров по Североатлантическому альянсу длились 17 дней.

Эсминец «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря 23 января. Через пять дней после этого стало известно, что в Черное море также направляется ракетный эсминец «Портер».

Корабли приняли участие в учениях для усиления взаимодействия между членами Североатлантического альянса.

Кроме того, 1 февраля стало известно, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря.