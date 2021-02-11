Продажи музыки Мэрилина Мэнсона выросли после обвинений в насилии

Продажи песен американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона увеличились на фоне обвинений в насилии. Об этом сообщило издание Billboard.

По его информации, общее количество стримов его композиций за прошлую неделю увеличилось на 7% и составило 6 млн, цифровые продажи его музыки выросли на 40%.

Последний сингл певца Don't Chase The Dead покинул чарт Billboard Mainstream Rock Airplay, где продержался 12 недель. Предположительно, это связано с отказом лейбла продвигать недавно вышедший альбом рокера, пишет НСН.

1 февраля американская актриса и модель Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии, заявив, что музыкант издевался над ней на протяжении нескольких лет. Кроме того, о различных инцидентах с Мэнсоном заявили еще четыре девушки.

2 февраля сам Мэнсон назвал обвинения в свой адрес «искажением реальности». По его словам, его интимные отношения всегда происходили по согласию с партнерами.