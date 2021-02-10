Сани по себе: чего ждать от наших бобслеистов и скелетонистов на ЧМ

В эти дни в немецком Альтенберге идет чемпионат мира по бобслею и скелетону. На турнире разыгрываются медали в шести олимпийских видах — это, к примеру, больше, чем в престижном фигурном катании. 5–7 февраля прошли два первых вида программы — двойки у мужчин и женщин в бобслее. Лидируют в командном зачете немцы, которые взяли пять медалей из шести. Одно золото досталось США. У России, а вернее, сборной Федерации бобслея России, в активе лишь 11-е и 14-е места. Но впереди, 11–14 февраля, — самые важные для наших виды программы.

Сложный сезон

Ситуация за год до Игр в российском бобслее и скелетоне противоречивая. Официальная статистика уверяет, что коронавирус в России отступает. Но на процессы в некоторых видах спорта он продолжает заметно влиять — через карантины за рубежом.

Если представлять схематично, то русский скелетон (кто не помнит, это когда собираются сумасшедшие люди и на санях съезжают головой вниз) подходит в неплохом состоянии к чемпионату мира — благодаря «сочинскому» поколению. Александр Третьяков, которому в апреле будет 36, выиграл чемпионат Европы и завершил сезон на мажорной ноте. Елена Никитина в Сочи была бронзовым призером, а этой зимой тоже стала чемпионкой Европы. При этом в Кубке мира они на 5–6-м местах — из-за пропуска некоторых этапов. В бобслее шансы только на чудо — хотя оно может произойти. В первую очередь благодаря введению нового необычного вида во имя равенства полов — женского монобоба, то есть спуска по трассе бобслеистки-одиночницы.

Сани по себе Главный тренер сборной России по скелетону Данил Чабан во время пресс-конференции в день открытых дверей Федерации бобслея России Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«Известия» поговорили с действующим наставником сборной и ее бывшим лидером и руководителем — мнения о перспективах разнятся.

Данил Чабан, главный тренер сборной России, отметил, что в сборной есть и ветераны, и молодая поросль — но побить немцев на их домашней трассе будет очень сложно. Этот фактор в санно-бобслейных видах играет важнейшую роль.

— Если говорить о скелетоне, у нас подтягивается и молодежь, мы сильны не только звездами Сочи, — подчеркнул Данил Чабан. — Да, у Третьякова и Никитиной были менее удачные сезоны, но они никуда не пропадали, держались в пятерке. Остальные подтягиваются, у нас есть серебряный призер Пхёнчхана Трегубов. В прошлом году на чемпионате мира был неудачный результат из-за допущенных на трассе ошибок. Но здесь мы постараемся исправиться, все боремся за золото, а дальше — как пойдет.

На чемпионате мира в отличие от Олимпиады есть не только заезды одиночников, но и командный вид. Отношения между сборными, говорит Чабан, нормальные, несмотря на признание CAS очередных антидопинговых нарушений России. Раньше наших спортсменов жестко критиковали латышские братья Дукурсы:

— С Дукурсами мы разговариваем, проблем нет, — продолжил тренер сборной. — После Сочи были некоторые нюансы, когда Россия была для всех неприятна с точки зрения общения. А после Пхёнчхана всё восстановилось. Никто не требует каяться, не знаю, что у них на уме было, кто допингист или нет, но никто не подходил и ничего не говорил. Главные наши соперники здесь — немцы, на домашней трассе они очень сильны, им проще. Но есть и австрийка Флок у женщин, Дукурсы, кореец Бин. Желающих на подиум много.

Без завышенных ожиданий

Александр Зубков, пребывающий в уникальном статусе «Олимпийский чемпион на территории России», источает меньше оптимизма. Он выиграл в Сочи-2014 два золота, затем возглавил ФБР, после решения Спортивного суда лишился наград, а позже ушел в отставку. Но медали не отдал.

— Вопросы все надо задавать тренерскому штабу, который определяет подготовку, ведет работу и получает за это зарплату, — сказал Зубков «Известиям. — Через год Олимпийские игры, скажу честно — будет очень сложно как в бобслее, так и в скелетоне побороться за медали. Кубок мира — это коммерческий старт, где спортсмены экспериментируют, определяется результат на чемпионат мира. Да, у нас были результаты, главное, чтобы они не остались на одном старте, а могли бы переходить на ЧМ. В прошлом году этого не получилось, надеюсь, в этом получится.

Сани по себе Президент Федерации бобслея России, олимпийский чемпион Александр Зубков Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Чабан признает, что нынешний сезон как минимум в бобслее получился не таким, как ожидалось.

— В бобслее этот год выдался тяжелым, — считает специалист. — Сборная до Нового года сидела на карантине в Латвии, не выступала два месяца. Сейчас это сказывается, мало наката, соревновательного опыта. А молодым надо его набираться. Хотя были у нас и на этом Кубке мира медали, это успех. Но в Альтенберге трасса сложнее, дается с трудом. Девушки тоже у нас угодили на карантин в Австрии на Кубке мира. Сезон сорван с точки зрения физической и психологической формы.

Шанс — в новом виде

Но есть возможная панацея. С 2022 года ради равенства мужчин и женщин в олимпийскую программу включили уникальный вид — женский монобоб, когда пилот сам себя разгоняет. И первую в истории гонку на Кубке мира выиграла на старте этого сезона наша Надежда Сергеева. Но, по словам Чабана, пока в этом виде много сумбура.

— Монобоб — интересный вид, но неправильно распределены соревнования, — подчеркнул Данил Чабан. — Международная федерация пока не может всем предоставить снаряды, приходится восстанавливать всё это по ходу дела. Много хаоса. Когда будем знать, чего от нас хотят, будет понятнее. При этом Сергеева выиграла первый этап в истории. Претендентка ли она на золото Олимпиады? Надо до нее доехать сначала, у нас не все даже успели выехать из страны из-за тех же ограничений.

Сани по себе Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Зубкову идея монобоба нравится, но в дальнейшее расширение олимпийской программы он не верит.

— Идея неплохая, лучше, чем женские четверки. Сделали так, что важны и быстрые качества на стартах, и работа на треке, два в одном у конкретного человека, — объяснил Александр Зубков. — Раньше была смешанная эстафета бобслеистов и скелетонистов, но не прижилась — скелетон был против, потому что не хочет отвечать не за себя. Посмотрим, что будет дальше.

Во многом именно чемпионат в Альтенберге покажет медальные перспективы России сразу в двух видах спорта. Поэтому за ним имеет смысл последить.