Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения

Ни один рубль из средств, которые направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения, не должен быть потрачен на другие цели. Такое заявление в среду, 10 февраля, сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в 2021 году на озвученную цель намерены потратить 90 млрд рублей, а за 5 лет — 550 млрд рублей.

«Надо чтобы ни один рубль не ушел куда-то на какие-то другие цели и все эти средства использовались эффективно», — отметил Путин в ходе совещания с правительством.

Ранее в среду глава российского Минздрава Михаил Мурашко в среду, 10 февраля, заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения страны продолжилась, несмотря на распространение коронавируса. Он пояснил, что в 2020 году 70% поликлиник начали работать по новым моделям.

Также в феврале сообщалось, что исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 февраля 2021 года составило 8,5% от плановых значений. Лидерами по исполнению расходов стали нацпроекты «Здравоохранение» (20,8%), «Демография» (17,3%) и «Культура» (8,1%).

31 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко, поздравляя медиков с Новым годом, заявил, что в 2021 году медработникам предстоит еще много работы, в том числе по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартует с 1 января. Основной задачей ведомства станет восстановление инфраструктуры, которая обеспечит граждан страны востребованной и близкой помощью уже на качественно другом уровне.