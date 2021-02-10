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Более 70% поликлиник в России начали в 2020 году работать по новой модели

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в среду, 10 февраля, заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения страны продолжилась, несмотря на распространение коронавируса.

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Он уточнил, что в 2020 году 70% поликлиник начали работать по новым моделям в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«В 2020 году уже 6 тыс. поликлинических подразделений, то есть более 70% всех учреждений такого типа, начали работать по принципам новой модели поликлиники. Это подразумевает под собой использование бережливых технологий, которые позволяют врачам более комфортно работать, пациенты тратят в поликлинике меньшее количество времени», — сказал министр на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

5 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие пять лет на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено 558 млрд рублей.

По словам Голиковой, в 2021 году на эти цели планируется выделить 100 млрд рублей, процесс модернизации затронет более 3 тыс. медучреждений. При успешной реализации в регионах эффект от принимаемых мер смогут наблюдать в 2021 году уже около 40 млн россиян, отметила она. По словам Голиковой, эта цифра будет корректироваться год от года в большую сторону.

20 января стало известно, что правительство России направит 17 млрд рублей на модернизацию инфекционной службы.

31 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко, поздравляя медиков с Новым годом, заявил, что в 2021 году медработникам предстоит еще много работы, в том числе по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартует уже с 1 января. Основной задачей ведомства станет восстановление инфраструктуры, которая обеспечит граждан страны востребованной и близкой помощью уже на качественно другом уровне.

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