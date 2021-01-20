Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Принятие закона о статусе апартаментов позволит регистрироваться в них
Мир
Словакия и IIHF начали обсуждать проведение ЧМ по хоккею в Братиславе
Армия
Путин обсудил с Совбезом стратегическую стабильность и контроль над вооружениями
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Общество
В России сформируют кадровый резерв специалистов по воспитательной работе
Политика
ГД рассмотрит снимающий возрастные ограничения для некоторых госслужащих законопроект
Мир
В Киеве предложили сделать украинский язык официальным в ЕС
Мир
Грузия отменит запрет на авиасообщение с 1 февраля
Авто
АвтоВАЗ выпустил новую пятидверную версию Lada Niva Legend

На модернизацию инфекционной службы в 2021 году направят 17 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России направит 17 млрд рублей на модернизацию инфекционной службы. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда по итогам «правительственного часа» с участием главы Минздрава Михаила Мурашко в среду, 20 января.

Лекарственный голод: в России заявили о дефиците 42 препаратов
Всероссийский союз пациентов обратился к властям с перечнем мер по устранению возникшей проблемы

В Совфеде отметили, что в целях своевременного выявления и ограничения распространения коронавирусной инфекции на территории страны осуществляется тестирование граждан на COVID-19, проводится вакцинация населения.

Кроме того, в кратчайшие сроки в субъектах страны был увеличен коечный фонд для заболевших COVID-19, проведено оснащение медицинских организаций необходимым оборудованием. Промышленность в полном объеме обеспечила потребности системы здравоохранения в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, пишет «РИА Новости».

Ранее в среду Мурашко заявил, что критические моменты с обеспеченностью лекарствами, которые наблюдались осенью прошлого года, успешно преодолены.

Глава ведомства отметил, что ситуация требует обязательного контроля и урегулирования в случае возникновения проблем.

30 декабря глава Минздрава рассказал о закупках оборудования для модернизации первичного звена здравоохранения, передает RT.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021