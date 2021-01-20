На модернизацию инфекционной службы в 2021 году направят 17 млрд рублей

Правительство России направит 17 млрд рублей на модернизацию инфекционной службы. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда по итогам «правительственного часа» с участием главы Минздрава Михаила Мурашко в среду, 20 января.

В Совфеде отметили, что в целях своевременного выявления и ограничения распространения коронавирусной инфекции на территории страны осуществляется тестирование граждан на COVID-19, проводится вакцинация населения.

Кроме того, в кратчайшие сроки в субъектах страны был увеличен коечный фонд для заболевших COVID-19, проведено оснащение медицинских организаций необходимым оборудованием. Промышленность в полном объеме обеспечила потребности системы здравоохранения в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, пишет «РИА Новости».

Ранее в среду Мурашко заявил, что критические моменты с обеспеченностью лекарствами, которые наблюдались осенью прошлого года, успешно преодолены.

Глава ведомства отметил, что ситуация требует обязательного контроля и урегулирования в случае возникновения проблем.

30 декабря глава Минздрава рассказал о закупках оборудования для модернизации первичного звена здравоохранения, передает RT.