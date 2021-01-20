Мурашко заявил о преодолении проблем с дефицитом лекарств

Критические моменты с обеспеченностью лекарствами, которые наблюдались осенью 2020 года, успешно преодолены, заявил в среду, 20 января, глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Сегодня преодолены те критические моменты, которые были в осенний период. Промышленность увеличила объемы производства по некоторым направлениям в десятки раз по ряду лекарственных препаратов», — сказал он.

Глава ведомства отметил, что ситуация требует обязательного контроля и урегулирования в случае возникновения проблем.

12 января министр также отмечал, что в стране улучшилась ситуация с находящимися в обороте лекарствами от COVID-19. По его словам, увеличенное производство покрывает потребность в препаратах.

21 декабря 2020 года во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) заявили, что в России последние несколько месяцев наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе использующихся при лечении коронавируса. Отмечалось, что речь идет о важнейших лекарствах, которые нужны при хронических заболеваниях.

Одной из причин дефицита назвали то, что ряд лекарств вошел в рекомендации терапии пациентов с коронавирусом, что вызвало повышенный спрос.

Кроме того, в начале декабря глава Минздрава Михаил Мурашко говорил о нехватке ряда лекарств в России для заболевших COVID-19.

10 декабря в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что регионам поручили обеспечить бесперебойные поставки лекарств в аптеки и медицинские организации с 1 по 11 января.

В конце ноября Минпромторг пообещал полностью решить проблему с нехваткой медпрепаратов в аптеках к середине декабря.