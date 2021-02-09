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Расходы бюджета на нацпроекты составили на 1 февраля 8,5% от плана
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Расходы бюджета на нацпроекты составили на 1 февраля 8,5% от плана

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Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 февраля 2021 года составило 8,5% от плановых значений. Об этом сообщается во вторник, 9 февраля, на сайте Минфина России.

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«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 февраля 2021 года — составило 190,7 млрд рублей, или 8,5% от плановых бюджетных назначений», — отмечается в материалах.

Лидерами по исполнению расходов стали нацпроекты «Здравоохранение» (20,8%), «Демография» (17,3%) и «Культура» (8,1%).

Самые низкие показатели у таких нацпроектов, как «Международная кооперация и экспорт» (0,3%), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (0,3%) и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (0,1%).

В начале февраля стало известно, что Счетная палата России проведет масштабные проверки нацпроектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов в 2021 году, пишет «Газета.ру».

В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство приняло решение о корректировке национальных проектов. Он отметил, что по каждому нацпроекту были выделены общественно значимые результаты, влияющие на улучшение качества жизни граждан и условия ведения предпринимательской деятельности, а также описаны показатели их достижения.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года». Документ стал основой новых 12 нацпроектов. Работа над ними была указана в числе приоритетных задач нового правительства.

В мае 2020 года на фоне пандемии COVID-19 президент заявил, что по целому ряду обстоятельств сроки выполнения отдельных программ могут быть перенесены.

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