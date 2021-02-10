Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма

Украина предложила использовать воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)» для операций НАТО. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в среду, 10 февраля.

«Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. В современных условиях важно усиливать контроль за гражданским воздушным движением и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО», — приводит пресс-служба министерства слова Криклия.

Он также отметил, что Киев предлагает использовать Симферопольские РПИ в качестве воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировки войск, оборудования, грузов и т.д.

«Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», — подчеркнул глава министерства.

1 февраля сообщалось, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря. Учения были нацелены на обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

9 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев продолжает реформы для получения плана действий по членству в НАТО.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.