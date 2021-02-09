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Премьер-министр Украины рассказал о реформах для вступления в НАТО

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Киев продолжает реформы для получения плана действий по членству в НАТО. Об этом заявил во вторник, 9 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Мы, конечно, продолжаем реформы для получения Украиной плана действий по членству в Альянсе. Это наша ключевая краткосрочная цель», — сказал Шмыгаль во время брифинга по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Он отметил, что ради этой цели власти разработали годовые национальные программы. Кроме того, по его словам, украинская сторона продолжает вести активный диалог с НАТО в частности по вопросам борьбы с коронавирусом, укреплению региональной безопасности.

Также во время встречи Шмыгаль заявил о планах Украины провести совместные с НАТО военные учения, пишет «Газета.ру».

В свою очередь, Столтенберг отметил, что Украина должна продолжать реализовывать реформы, необходимые для вступления в НАТО, однако точная дата еще не определена.

На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что для членства в НАТО Киеву еще необходимо пройти два промежуточных этапа: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-участниц.

Летом 2020 года Кулеба сообщил, что Украина получила расширенные возможности от НАТО, и выразил уверенность, что это «сделает обе стороны сильнее». Слова благодарности альянсу адресовал и украинский лидер Владимир Зеленский, который посчитал, что новый статус — это признание «вклада Украины в поддержание мира в мире».

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