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Минсельхоз попросил пустить мигрантов в Россию для сезонных работ

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Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в Россию для сезонных работ в поле. Об этом «Известиям» стало известно 10 февраля из соответствующего документа.

Хатуов в письме отметил, что ряд процессов требует привлечения рабочих из-за рубежа, так как у них есть все необходимые навыки и опыт. Он добавил, что в 2020 году работы прошли в штатном режиме, однако полностью решить вопрос с нехваткой иностранцев не удалось.

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Первый замминистра сельского хозяйства добавил, что аграрии в нескольких субъектах обеспокоены возможным дефицитом рабочей силы, и указал, что привлечение местного населения оказалось неэффективным из-за тяжелых условий труда и отсутствия у жителей опыта.

В пресс-службе Минсельхоза добавили, что о привлечении иностранных рабочих попросили сразу в нескольких регионах. Предложения отрасли Минсельхоз направил в Минтруд для проработки.

21 января первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что в Москве наблюдается серьезный дефицит иностранной рабочей силы.

18 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос, который позволит упростить привлечение трудовых мигрантов к работе на объекты строительства.

В конце декабря 2020 года Путин пообещал обсудить с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в стране. По словам российского лидера, необходимо обеспечивать для них безопасность, предоставлять им возможность заработать и развиваться, однако те же возможности должны быть и у российских граждан.

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