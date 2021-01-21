В МВД сообщили о дефиците иностранных рабочих в Москве

В Москве наблюдается серьезный дефицит иностранной рабочей силы. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой в четверг, 21 января, в рамках расширенной коллегии столичной полиции.

«Были проблемы, и теперь они обозначились в силу снятия ограничений более серьезно, дефицита иностранной рабочей силы. На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы по организованному набору граждан, пока Узбекистана и Таджикистана, на стройки и на жилищный комплекс столицы», — приводит «РИА Новости» его слова.

Он отметил, что необходимо контролировать размещение иностранцев и соблюдение ими режимов ограничений по коронавирусу.

Президент России Владимир Путин 18 января поручил правительству рассмотреть вопрос, который позволит упростить привлечение трудовых мигрантов к работе на объекты строительства.

В конце декабря 2020 года Путин пообещал обсудить с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в стране. По словам главы государства, необходимо обеспечивать для них безопасность, предоставлять им возможность заработать и развиваться, однако те же возможности должны быть и у российских граждан.

В августе 2020 года зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, но условия для них не должны быть лучше, чем для граждан страны.