Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения мигрантов на стройки

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос, который позволит упростить привлечение трудовых мигрантов к работе на объекты строительства. Поручения размещены на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» с учетом ранее данных поручений: рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ», — отмечается в документе.

Выполнить поручения необходимо до 1 марта 2021 года. Кроме того, к указанному сроку кабмин должен представить предложения по ограничению роста цен на стройматериалы. В декабре рост цен на стройматериалы привлек внимание властей, так как повлек за собой подорожание жилья. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование роста цен на рынке металлопродукции.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин пообещал обсудить с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в стране. По словам главы государства, необходимо обеспечивать для них безопасность, предоставлять им возможность заработать и развиваться, однако те же возможности должны быть и у граждан РФ.

В свою очередь, представители МВД России сообщили «Известиям», что в этом году иностранная рабочая сила сократилась на 20–50% в разных регионах. Максимальный отток произошел в сфере услуг — 33,5%, деятельности домашних хозяйств — 28,6%, работ по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов — 25,8%, а также в строительстве — 22,2%.

По данным на начало ноября трудовую деятельность в России осуществляли около 1,88 млн мигрантов, в прошлом году их было 2,35 млн. По словам экспертов, объем жилья на стадии раннего строительства уже снизился на 30%.