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Эксперт спрогнозировал курс биткоина выше $50 тыс.

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У биткоина есть все предпосылки для того, чтобы протестировать отметку в $50 тыс, рассказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов во вторник, 9 февраля.

Ранее в этот день цена на биткоин вновь обновила исторический рекорд и превысила $48 тыс. Котировки растут на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд.

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«Главным драйвером для роста, безусловно, стало решение Tesla приобрести криптовалюту на $1,5 млрд. Вероятно, в ближайшие месяцы за технику и разработки компании начнут расплачиваться цифровой валютой, что больше упрочит ее позиции на рынке», — сказал Артем Тузов.

По его словам, инвесторы благоприятно восприняли такой шаг, но и до крупной покупки курс биткоина уверенно рос. В основном/// на новостях о скорой вакцинации во многих странах и высоких темпах поставок вакцин российского и зарубежного производства.

«Так как рынок серьезно просел весной 2020 года, игроки стараются отыграть потери и получить максимальную прибыль из криптовалют и валют развивающихся стран», — заключил эксперт.

В свою очередь генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев допустил значительное падение биткоина.

«На курс биткоина, как и других криптовалют, влияет очень большое количество факторов, многие из которых несут порой далеко не рыночный, а непрозрачный и спекулятивный характер», — сказал Вешаев.

Специалист напомнил, что несколько лет назад из-за резкого обвала курса биткоина многие начинающие инвесторы потеряли существенные деньги.

Ранее 9 февраля стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув $45 тыс. Позднее цена криптовалюты превысила $46 тыс. Эксперты полагают, что рост может продолжиться.

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