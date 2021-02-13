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Исчезающий вид: как в Калифорнии пытаются спасти озеро-ошибку

Колонии белых пеликанов сбежали от голодной смерти, а живущим рядом людям грозят неприятные болезни
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борозды
Фото: Getty Images/David McNew
Десятилетия переговоров, исследований и разработки программ по спасению соленого озера Солтон-Си на юге Калифорнии закончились практически полным исчезновением из этих мест миллионов перелетных птиц, которые останавливались здесь во время миграций вдоль Тихого океана. Что осталось от водоема и его уникальной экосистемы сейчас, почему он стал опасным для здоровья и как теперь американцы собираются восстанавливать опустевшие территории — в фотогалерее «Известий»
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вид
Фото: Getty Images/David McNew
Солтон-Си находится в котловине, которую когда-то занимало гигантское древнее пресноводное озеро Кауилья, которое достигало около 180 км в длину и 50 км в ширину. Оно существовало примерно с 1000 по 1500 год нашей эры и постоянно меняло свой уровень
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пальмы
Фото: Getty Images/David McNew
Солтон-Си появилось в начале XX века, когда в этих краях начали строить оросительные каналы и направили воды реки Колорадо в Солтонскую впадину
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вид
Фото: Getty Images/David McNew
Из-за неправильной ирригации, проливных дождей, активного таяния снегов каналы переполнились, некоторые дамбы были прорваны, образовались новые протоки, по которым вода направилась в Солтон-Си
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вид
Фото: Getty Images/David McNew
Спустя два года, после многочисленных угроз затопления прилегающих территорий и жизненно важных объектов, поток был остановлен. Некоторое время местные земли были очень плодородны, а озеро стало местной достопримечательностью, здесь развился рыбный промысел, образовалась курортная зона и сформировалась уникальная экосистема. Кроме того, богатый рыбой водоем облюбовали птицы, в том числе колонии белых пеликанов
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вид
Фото: Getty Images/David McNew
Однако после ограничения подпитки из Колорадо уровень воды в озере стал сильно зависеть от количества осадков, кроме того, из него производится забор воды для орошения
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вид
Фото: Getty Images/David McNew
Это приводит к пересыханию озера и повышению его солености, которая уже превысила показатели Тихого океана и повышается на 1% в год
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вид
Фото: Getty Images/David McNew
Из-за повышенной солености в озере исчезла почти вся рыба, с трудом выживает пока только тилапия
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Деревья
Фото: Getty Images/David McNew
Отсутствие рыбы привело к почти полному исчезновению птиц, населявших берега водоема и останавливавшихся здесь во время сезонных миграций
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вид
Фото: Getty Images/David McNew
Из-за пересыхания озера появились проблемы и у местных жителей — с обнажившегося и высохшего дна озера поднимаются мелкие частицы пыли, которые могут быть вредны для здоровья
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вид
Фото: Getty Images/David McNew
Новый проект властей — калифорнийская программа управления Солтон-Си — предусматривает восстановление нормальной среды обитания для птиц и рыб
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борозды
Фото: Getty Images/David McNew
Чтобы уменьшить количество пыли, которая поднимается с высохшего дна, и замедлить ее распространение, в земле прокапывают специальные борозды
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вид
Фото: Getty Images/David McNew
Затем эти канавы заполняют водой
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вид
Фото: Getty Images/David McNew
Чиновники надеются, что эти каналы станут новой средой обитания для водоплавающих и болотных птиц
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пляж
Фото: Getty Images/David McNew
Вернуть их к озеру, которое когда-то было основным источником пропитания миллионов пернатых, не получится — вода там слишком соленая и рыба в ней не выживает
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