Исчезающий вид: как в Калифорнии пытаются спасти озеро-ошибку

Десятилетия переговоров, исследований и разработки программ по спасению соленого озера Солтон-Си на юге Калифорнии закончились практически полным исчезновением из этих мест миллионов перелетных птиц, которые останавливались здесь во время миграций вдоль Тихого океана. Что осталось от водоема и его уникальной экосистемы сейчас, почему он стал опасным для здоровья и как теперь американцы собираются восстанавливать опустевшие территории — в фотогалерее «Известий»