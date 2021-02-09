Пакистан одобрил применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Пакистан одобрил применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщили 9 февраля в Российском фоне прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP)», — говорится в сообщении фонда.

Пакистан стал 22-й страной, одобрившей «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований вакцины в России.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, для Пакистана, одной из самых густонаселенных стран в мире, включение вакцины «Спутник V» в национальный портфель препаратов против коронавируса является важным шагом для обеспечения защиты здоровья ее граждан.

«Одобрение вакцины по ускоренной процедуре стало возможным благодаря ее высокой эффективности и безопасности, а также широкой изученности платформы аденовирусных векторов человека», — отметил Дмитриев.

Применение российского препарата было одобрено в 21 стране — в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) — днем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V».

В начале февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал материал, в котором привел данные о 91,6% эффективности вакцины по итогам третьей фазы ее клинических испытаний. Среди группы добровольцев старше 60 лет гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Российская вакцина, разработанная Институтом имени Гамалеи, стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Она основана на проверенной и основательно изученной платформе аденовирусных векторов человека.