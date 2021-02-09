Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Путин заявил об успешной адаптации судебной системы к условиям пандемии
Общество
В МВД назвали страны пребывания звонящих россиянам мошенников
Общество
Пакистан одобрил применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Мир
В Нидерландах продлят комендантский час из-за COVID-19 до 3 марта
Мир
Исследования комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V» начнутся в феврале
Общество
МИД заявил об очереди из желающих сотрудничать с Россией по вакцине стран
Мир
Эксперты ВОЗ не нашли источник коронавируса на рынке в Ухане
Мир
В Латвии с 10 февраля запретят ретрансляцию 16 российских каналов
Общество
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» затоплен в Тихом океане

Захарова призвала перестать считать сторонников Навального оппозицией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сторонники блогера Алексея Навального, включая руководителя сети его региональных штабов Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова, являются агентами влияния. Она подчеркнула, что пора перестать причислять их к оппозиции.

Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу
Дважды судимый блогер почти на три года отправлен судом в колонию по делу «Ив Роше»

«Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция — это другое. А это агенты влияния, и я сейчас вам это докажу. Дело в том, что, как вы помните, 4 февраля Волков заявил, что они не будут больше проводить протесты зимой и продолжат эти акции весной и летом. Что вы думаете, сегодня в первой половине дня было заявлено ровно противоположное: что эти акции продолжатся в феврале. Что произошло между 4 и 9 февраля? Всё банально, просто и, к сожалению, пошло... Вчера в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС прошла онлайн-встреча Волкова и Ашуркова со странами-членами ЕС, а также США и Британии», — заявила дипломат в эфире Первого канала.

В своем Facebook она добавила, что «слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны».

«Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой «химоружия», не предъявляя факты, они не могут — их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», — резюмировала представитель МИДа.

Ранее в этот же день Волков разместил в Сети пост с призывом к своим сторонникам выйти 14 февраля на акцию в поддержку Навального. Предполагается, что люди должны выйти во дворы с фонариками и постоять так несколько минут.

О том, что 8 февраля в Польше прошла видеоконференция 27 стран ЕС с участием Ашуркова и Волкова, сообщало Polskie Radio 24. Отмечалось, что в среди обсуждаемых тем были визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Россию, а также ожидания Ашуркова и Волкова относительно санкций Евросоюза.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

На этом фоне в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля состоялись несогласованные акции протеста. 4 февраля Волков заявил, что протесты в ближайшие несколько недель в России организоваться не будут, но пообещал собрать их весной.

Кроме того, 31 января стало известно об обращении ФБК к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян. Приоритет отдавался восьми высокопоставленным кандидатурам. После этого в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Он предусматривает введение целевых ограничений против российских должностных лиц.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021