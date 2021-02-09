ВМФ РФ получит две подводные лодки проекта «Лада» в 2022 году

Две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» — «Кронштадт» и «Великие Луки» — получит ВМФ России в 2022 году, сообщил 9 февраля генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Субмарины являются второй и третьей по счету в проекте 677. Первой в проекте стала подлодка «Санкт-Петербург» — ее передали флоту в опытную эксплуатацию в 2010 году.

«Вторая, «Кронштадт», уже на плаву, третья, «Великие Луки», будет спускаться в 2022 году. «Кронштадт» несколько задержался из-за проблем с контрагентами. Но обе лодки планируем передать флоту в 2022 году», — рассказал Бузаков «РИА Новости».

В сентябре прошлого года глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил об отставании в строительстве двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.

В связи с чем было принято решение построить для Тихоокеанского флота шесть проверенных временем подлодок проекта 636 «Варшавянка» вместо лодок проекта «Лада».

Первую подводную лодку проекта «Лада» — «Санкт-Петербург» — заложили в 1997-м и спустили на воду в 2004 году. Субмарина завершила испытания и поступила в опытную эксплуатацию в 2010 году.

Подводные лодки проекта 677 (шифр «Лада) — серия российских дизель-электрических подводных лодок, разработанных в ЦКБ «Рубин».

Серия является развитием проекта 877 «Палтус». Субмарины предназначаются для уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также ведения разведки.

Подлодки с водоизмещением в 1,8 тыс. т отличаются низким уровнем шумности, могут развивать скорость до 21 узла и погружаться на глубину до 350 м.