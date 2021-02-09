Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
ВМФ РФ получит две подводные лодки проекта «Лада» в 2022 году
Экономика
В Литве заявили о приостановке транзита газа в Калининград
Общество
В московских загсах сняли введенные из-за коронавируса ограничения
Экономика
Власти РФ запретили ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта
Общество
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг
Экономика
В январе в РФ выдали рекордное число ипотечных кредитов
Общество
Власти РФ выделят почти 600 млрд рублей на строительство в Крыму
Политика
Путин 17 февраля проведет встречу с лидерами думских фракций
Интернет
В ОП выступили за досудебную блокировку сайтов мошенников

В МИДе назвали предательством призывы сторонников Навального ввести санкции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во вторник, 9 февраля, назвала предательством обсуждения сторонников блогера Алексея Навального о введении санкций против Москвы.

Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу
Дважды судимый блогер почти на три года отправлен судом в колонию по делу «Ив Роше»

По ее мнению, подобных банальных примеров предательства полно в классических литературных произведениях и даже в детских сказках.

«Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это история с однозначной квалификацией. Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

Кроме того, Захарова в беседе с РЕН ТВ также прокомментировала недавнее письмо новому президенту США Джозефу Байдену с требованием ввести санкции против 35 российских граждан, написанное исполнительным директором ФБК (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Владимиром Ашурковым.

Она отметила, что это уже далеко не первая подобная «совместная выходка» бежавших из России руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова и Владимира Ашуркова, стоявших за недавними провокациями в крупных российских городах, и их западных покровителей.

Дипломат подчеркнула очевидность того, что Ашурков предлагал британцам такую деятельность и активность, которая могла бы идти на пользу банкам Великобритании, при этом наносила бы удар по банковской системе в России. Захарова добавила, что Запад не рассматривает их в качестве личностей или серьезных политических фигур. Подобных людей используют как инструмент бесконечного давления и попыток влияния на Москву.

Кроме того, недавно представительство Польши при ЕС вывело их в прямой внешнеполитический эфир, чтобы они могли доказать европейцам и присутствующим американцам и британцам, что против России нужно ввести еще больше санкций.

Захарова назвала происходящее «протокольным абсурдом», отметив, что кадровые дипломаты стран Евросоюза слушали людей, которые на родине имеют серьезные проблемы с законом.

Накануне в Польше прошла видеоконференция 27 стран ЕС с Ашурковым и Волковым. Они призвали ввести санкции из-за ситуации с Навальным.

После этого Захарова заявила, что организация на площадке постпредства Польши в ЕС онлайн-конференции с участием российских оппозиционеров является агрессивным и неправовым наступлением на Россию.

Об обращении ФБК к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян стало известно в конце января.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал просьбы представителей фонда к США о введении санкций унижением себя и своей страны, а первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие действия похожи на госизмену.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021