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Захарова отреагировала на призывы ФБК к антироссийским санкциям

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В России ответили на недавнее письмо новому президенту США Джозефу Байдену с требованием ввести санкции против 35 российских граждан, написанное исполнительным директором ФБК (организация признана в РФ иностранным агентом) Владимиром Ашурковым. В российском МИД отметили, что это уже далеко не первая подобная «совместная выходка» бежавших из России Леонида Волкова и Владимира Ашуркова, стоявших за недавними провокациями в крупных российских городах, и их западных покровителей.

«Я напомню, что это за череда так называемых акций, которые наши так называемые западные партнеры позволяли. Во-первых, весь мир облетели кадры, как Ашурков встречался с представителями британских спецслужб, обсуждал возможное финансирование акций на территории нашей страны, в том числе по очернению и подрыву банковской системы», — рассказала в беседе с РЕН ТВ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, очевидно, что Ашурков предлагал британцам такую деятельность и активность, которая могла бы идти на пользу банкам Великобритании, при этом наносила бы удар по банковской системе в России. Захарова добавила, что Запад не рассматривает их в качестве личности или серьезных политических фигур. Подобных людей используют как инструмент бесконечного давления и попыток влияния на Москву.

Кроме того, недавно представительство Польши при ЕС вывело их в прямой внешнеполитический эфир, чтобы они могли доказать европейцам, и присутствующим американцам и британцам, что против России нужно ввести еще больше санкций. Захарова назвала происходящее «протокольным абсурдом», отметив, что кадровые дипломаты стран Евросоюза слушали людей, которые на родине имеют серьезные проблемы с законом.

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Так, в розыске находится Леонид Волков, против которого в России возбуждено уголовное дело «за призывы к несовершеннолетним к участию в несанкционированных митингах».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, что вся политика подобных личностей диктуется им теми, кто оплачивает их работу и пребывание на Западе. Ашурков, написавший письмо Байдену, а спустя неделю выступающий с высокой трибуны в Польше, хорошо демонстрирует, что главной целью, преследуемой Варшавой и Вашингтоном, является приостановка строительства «Северного потока — 2» и введение санкций.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов напомнил, что Ашурков имеет вид на жительство в Британии, Волков также «давно стал своим» в Европе. При этом оба «давно не наши люди», хотя и проживают в России и даже пытаются «изображать из себя оппозиционеров». Эксперт подчеркнул, что для них все происходящее просто бизнес, причем мошеннический, хотя и весьма успешный.

Призывая к санкциям против России, представители несистемной оппозиции не могут не понимать, что призывают по сути к разрушению экономики своей собственной страны. Любые ограничения в итоге так или иначе отражаются на жизни простых граждан и далеко не лучшим образом. Поэтому подобные выступления многими экспертами-юристами расценивается, как тяжкое уголовное преступление, и именно измена Родине.

8 февраля в Польше прошла видеоконференция 27 стран ЕС с исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым и руководителем сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Они призвали ввести санкции из-за ситуации с Навальным.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что организация на площадке постпредства Польши в ЕС онлайн-конференции с участием российских оппозиционеров является агрессивным и неправовым наступлением на Россию.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Спустя несколько дней в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Законопроект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционное давление США из-за ситуации с Навальным неприемлемо для отношений двух государств.

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